Çanakkale'de denize düşen köpek balıkçılar tarafından kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde denize düşen köpek balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Lapseki Feribot İskelesi önlerinde öğle saatlerinde bir köpek denize düştü. Köpek akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Bölgede bulunan Yılmazlar-5 teknesi tayfası köpeği fark etti. Tekneyle denize açılan tayfa, ip yardımıyla köpeği kurtardı. Tekneye alınan köpek kıyıya çıkarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.