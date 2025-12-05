Çanakkale'de denize düşen köpek balıkçılar tarafından kurtarıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize düşen bir köpek, balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Lapseki Feribot İskelesi önlerinde öğle saatlerinde bir köpek denize düştü. Köpek akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Bölgede bulunan Yılmazlar-5 teknesi tayfası köpeği fark etti. Tekneyle denize açılan tayfa, ip yardımıyla köpeği kurtardı. Tekneye alınan köpek kıyıya çıkarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
