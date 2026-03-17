Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilere vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri "TCG Heybeliada", "TCG Kınalıada" ve "TCG Ayvalık"a vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar, açıkta demirli bulunan gemilere GESTAŞ A.Ş'ye ait feribotlar aracılığıyla ulaşıyor.

Ziyaretçiler, görevliler tarafından gemilerin özellikleri ve donanımları hakkında bilgilendiriliyor.

Ziyaretçilerden Deniz Çörekçi, gemileri çok beğendiklerini belirterek, "Ziyaretten dolayı çok memnun olduk. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Zaten sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik." dedi.

Hasan Çörekçi ise "Güzel bir etkinlik çocukların gelişmesi için. Biz memnun olduk." diye konuştu.

Ayça Artut da askerlerden gemi hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, "Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı geldik, gezdik. Asker abiler bize izin verdi, çok güzeldi." diye konuştu.