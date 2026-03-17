Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor

Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilere vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilere vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri "TCG Heybeliada", "TCG Kınalıada" ve "TCG Ayvalık"a vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar, açıkta demirli bulunan gemilere GESTAŞ A.Ş'ye ait feribotlar aracılığıyla ulaşıyor.

Ziyaretçiler, görevliler tarafından gemilerin özellikleri ve donanımları hakkında bilgilendiriliyor.

Ziyaretçilerden Deniz Çörekçi, gemileri çok beğendiklerini belirterek, "Ziyaretten dolayı çok memnun olduk. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Zaten sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik." dedi.

Hasan Çörekçi ise "Güzel bir etkinlik çocukların gelişmesi için. Biz memnun olduk." diye konuştu.

Ayça Artut da askerlerden gemi hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, "Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı geldik, gezdik. Asker abiler bize izin verdi, çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Burak Akay
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Trump'ı küplere bindirecek görüntü
Güpegündüz kaydedilen görüntüye bakın: Kadının yanına sinsice yaklaşıp...

Güpegündüz kaydedilen görüntüye bakın: Kadının yanına sinsice yaklaşıp...
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
ABD'li general alkolü fazla kaçırıp gizli belgeleri trende kaybetti

ABD'yi karıştıran skandal! Alkolü fazla kaçıran generalden tarihi hata