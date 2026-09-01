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Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı
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Bayramiç ilçesi Yiğitler köyünde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu tamamen kontrol altına alındı. Yangına 9 uçak, 10 helikopter, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel katıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yiğitler köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tamamen kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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