Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı
Bayramiç ilçesi Yiğitler köyünde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu tamamen kontrol altına alındı. Yangına 9 uçak, 10 helikopter, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel katıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yiğitler köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Kaynak: AA