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Çanakkale'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

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Çanakkale'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenen programda, ceza infaz kurumu ve adliye personelinin mesleki dayanışması güçlendirildi, başarılı personele ödüller verildi.

Çanakkale'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle program düzenlendi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, kentte görev yapan ceza infaz kurumu ve adliye personelinin mesleki dayanışmasını güçlendirmek, kurumlar arası birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ceza infaz kurumu personeli ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen programlarda mesleğin önemine dikkat çekilirken, kamu güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması sürecinde ceza infaz personelinin üstlendiği kritik role vurgu yapıldı.

Kutlama programı çerçevesinde düzenlenen konser etkinliğinde ceza infaz kurumu denetimli serbestlik ve adliye personeli bir araya gelerek meslektaşlık bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Program boyunca birlik, beraberlik ve kurumsal aidiyet duygusunu artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarı olanlara hediyeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan tarafından takdim edildi.

Başsavcı Gürdoğan, ceza infaz kurumlarında fedakarca görev yapan personelin kamu düzeni ve toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtilerek, tüm ceza infaz memurlarının 6 Haziran Ceza İnfaz Memurları Gününü kutladı.

Program, katılımcıların günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mihriban Çoban
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