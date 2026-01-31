Haberler

Çanakkale'de cenazeye gidenleri taşıyan otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

B.A.Y. idaresindeki 28 AEC 138 plakalı otomobil, Gelibolu-Güneyli kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenilen 5 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, ambulanslara taşınmasında itfaiyecilerin de yardımcı olduğu gözlendi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
