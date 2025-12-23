Haberler

Boşanma aşamasındaki çift öldürüldü

Boşanma aşamasındaki çift öldürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Barış ve Duygu Tekebaş çifti, boşanma aşamasında oldukları sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetti. Olayın şüphelisi, Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (27) ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş (26) silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. (46) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesindeki yediemin otoparkında meydana geldi. Barış Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayın ardından şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

