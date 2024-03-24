Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Batan Botun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, 10. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

Çalışmalar AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları işbirliğinde yürütülüyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Jandarma AFAD Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nevzat Yenidoğan kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Nevzat Yenidoğan kimdir? Ömer Erez kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Ömer Erez kimdir? Ozan Kahraman kimdir? İYİ Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı Ozan Kahraman kimdir? Ramazan Toğuç kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Ramazan Toğuç kimdir? Haşim Ramazan Keskin kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Haşim Ramazan Keskin kimdir? İbrahim Atay kimdir? İYİ Parti Bartın Ulus Belediye Başkan adayı İbrahim Atay kimdir? Sevim Altun kimdir? İYİ Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan adayı Sevim Altun kimdir? Fatih Altunkaya kimdir? İYİ Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Fatih Altunkaya kimdir? Kemalettin Emiroğlu kimdir? İYİ Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Kemalettin Emiroğlu kimdir? Eriş Gül kimdir? İYİ Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan adayı Eriş Gül kimdir? Ensar Kerdiğe kimdir? İYİ Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı Ensar Kerdiğe kimdir? Ferudun Kartallı kimdir? İYİ Parti Amasya Suluova Belediye Başkan adayı Ferudun Kartallı kimdir? Remzi Demirbaş kimdir? İYİ Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan adayı Remzi Demirbaş kimdir? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Süleyman Genç kimdir? İYİ Parti Amasya Göynücek Belediye Başkan adayı Süleyman Genç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title