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Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

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Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın 5. kattaki balkondan düşerek ölümüne ilişkin davada savcı, tutuksuz yargılanan eş Prof. Dr. A.Y. hakkında 'intihara yönlendirme' suçundan beraat kararı verilmesini talep etti. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5. kattaki evinin balkonundan düşerek ölümüne ilişkin davada açıklanan mütalaada, tutuksuz yargılanan sanık eş hakkında beraat kararı verilmesi istendi.

Yavaş'ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A.Y.'nin "intihara yönlendirme" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz sanığın avukatları Kaan Tonka ve Tuğba Selin Layık, müştekinin ailesi ve yakınları, müşteki avukatı Türkan Kara, Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına Sibel Erol ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, yargılamaya konu bütün deliller değerlendirildiğinde, her ne kadar mahkeme suça konu eylem açısından duyulan şüphe üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına "kasten öldürme" suçundan suç duyurusunda bulunmuşsa da yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlattı.

Savcı mütalaasında, bu aşamada sanığın üzerine atılı "intihara yönlendirme" suçu açısından yeterli delilin olmadığını değerlendirerek beraat kararı verilmesini ve "görevsizlik" talebinin reddini istedi.

Avukat Kara, 39 yaşındaki bir kadının balkondan sebepsiz şekilde düştüğünü ancak dosyada keşif hariç birçok delilin yer aldığını belirterek, mahkemeye "görevsizlik" kararı verilmesi ve "keşif" yapılması talebinde bulundu.

Duruşma, 11 Eylül tarihine ertelendi.

Olay

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. A.Y, restoratör eşi Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin şüphe nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. A.Y.'nin, 8 Ocak 2025'te görülen ilk duruşmada, yargılanmasının 2. Asliye Ceza Mahkemesinden alınıp 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti. Sanık, 14 Ocak 2025'te verilen ara kararda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, davanın yeniden 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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