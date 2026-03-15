Çanakkale'de seyir halindeki kamyonet alev aldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde balık yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Behram köyünden Küçükkuyu istikametine seyir halinde olan Harun L. idaresindeki 10 AIN 783 plakalı balık yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle Ahmetçe köyü sahil yolunda alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu.