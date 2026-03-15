Çanakkale'de seyir halindeki kamyonet alev aldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behram köyünden Küçükkuyu istikametine seyir halindeki balık yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü, olayda yaralanan olmadı ancak kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Behram köyünden Küçükkuyu istikametine seyir halinde olan Harun L. idaresindeki 10 AIN 783 plakalı balık yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle Ahmetçe köyü sahil yolunda alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken, kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş