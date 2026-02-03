Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çan'da yaşayan Erkan E. (42) ile babası M.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E. oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan E. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.E, emniyete götürüldü.