Çanakkale'de Ayçiçeği Tarla Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' (TAKEP) kapsamında 'Ayçiçeği Tarla Günü' etkinliği yapıldı. Kumkale köyünde Aytaç Pınar'a ait 37,5 dekar alanda yapılan etkinlikte 3 çeşit tanıtıldı.

Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında "Ayçiçeği Tarla Günü" etkinliği yapıldı.

Kumkale köyünde Aytaç Pınar'a ait 37,5 dekar alanda yapılan etkinlikte 3 çeşit tanıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, programda yaptığı konuşmada, 2022'de Türkiye'de yaklaşık 9 milyon dekar alana ayçiçeği ekilerek 2 milyon 350 bin ton ürün alındığını bildirdi.

Çanakkale'de ise 2018'de 211 bin dekar alandan 60 bin ton ürün ve dekar başına 280 kilogram ortalama verim elde edildiğini, geçen sene üretim alanının yaklaşık 273 bin dekara, üretimin 84 bin tona ulaştığını aktaran Karadağ, şu bilgileri verdi:

"Verim ortalamamız Türkiye ortalamasının 48 kilogram farkla yaklaşık yüzde 18 üzerindedir. İlimiz Türkiye üretiminin yüzde 3,47'sini karşılamakta ve ayçiçeği üretiminde iller bazında 7'nci sırada yer almaktayız. 2023'te üretim alanımız artarak 289 bin dekara ulaşmış olup yaklaşık 85 bin ton rekolte beklemekteyiz."

Karadağ, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırladıkları "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi"nin alt projesi olarak sürdürülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında kabul edilerek finanse edilen "Ayçiçeğim Balçiçeğim Projesi"nin sürdüğünü anlattı.

Yüzde 46 devlet ve yüzde 54 üretici katkısı ile yürütülen projenin toplam bütçesinin 4 milyon 306 bin 690,50 lira olduğunu, bunun 1 milyon 981 bin 690,50 lirasının devlet, 2 milyon 325 bin lirasının üretici tarafından karşılandığını dile getiren Karadağ, "2022 yılında da başarıyla yürüttüğümüz projemize 2023 yılında merkez ve 6 ilçemizde toplam 330 üretici katılım sağlamış olup bu kapsamda toplam 930 torba ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir." dedi.

Tören sonunda katılımcılara projeler hakkında bilgi verildi.