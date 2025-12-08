Haberler

Çanakkale'de avukat annesini kesici aletle ağır yaraladı

Güncelleme:
Çanakkale'de avukat Ö.Y, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü annesi F.Y'yi kesici aletle ağır yaralayarak gözaltına alındı. Olay sonrası anne hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de annesini kesici aletle ağır yaralayan avukat, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Barışkent Mahallesi Ege Sokak'taki bir sitede yaşayan avukat Ö.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi F.Y'yi kesici aletle yaraladı.

Daha sonra zanlının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen anne F.Y, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Herhangi bir baroya kaydının bulunmadığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Ö.Y. ile dün akşam yaşanan kavga sonrası evden ayrıldığı bildirilen babası polis tarafından gözaltına alındı.

