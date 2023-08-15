Çanakkale'de av malzemeleri satan iş yerinde hırsızlık

Çanakkale'nin Biga ilçesinde av malzemeleri satılan bir iş yerinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi, müşteri olarak gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelendiğini belirtti. Kameralar incelendiğinde, şüphelinin havalı tabancayı çaldığı görüldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde av malzemeleri satılan bir iş yerinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, 11 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'nde av malzemeleri satan iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli müşteri olarak geldi. Zanlı, iş yeri sahibinin göremediği bir bölümde çaldığı havalı tabancayı beline sakladı.

Şüpheli, iş yeri sahibiyle kısa süre sohbet ettikten sonra dükkandan ayrıldı.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan iş yeri sahibi Nur Eren, 11 Ağustos'ta dükkanına müşteri olarak gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelendiğini söyledi.

Bu kişi dükkandayken başka müşterilerle ilgilendiğini belirten Eren, "Onu gözümden kaçırdım. Dükkandan ayrılırken sanki silah alacakmış gibi ne işlem yapması gerektiğini sordu. Bugün aklıma geldi bir baktım ki tabancalar eksik çıkıyor. Kameralardan kontrol ettiğimde gördüm ki tanımadığım biri almış." dedi.