Atikhisar Barajı doldu, kontrollü su bırakılmaya başlandı

Atikhisar Barajı doldu, kontrollü su bırakılmaya başlandı
Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaştı. Barajın dolusavağı açılırken, taşkın riskine karşı önlemler alındı.

ÇANAKKALE'de son günlerde etkili olan sağanağın ardından yüzde 100 doluluk oluşan Atikhisar Barajı'nın dolusavağı açıldı. Çanakkale Belediyesi ekipleri, Sarıçay yatağında taşkın riskine karşı önlem aldı.

Çanakkale'de ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından kent genelindeki barajlardaki su seviyesi arttı. Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Bugün sabah saatlerinde barajın dolusavağı açıldı. Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri Sarıçay yatağında taşkın riskine karşı önlem aldı. Pazar yeri barikatlar ve güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

Çanakkale Valiliği tarafından konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış ve baraj savak kotuna erişilmiştir. Bu kapsamda, önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden akışa geçmesi beklenmektedir. Özellikle Atatürk Mahallesi başta olmak üzere Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay'a bağlı tekneler açısından taşkın riski bulunmaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, riskli bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları, araçlarını dere yatağından uzaklaştırmaları ve ilgili alanları tedbiren boşaltmaları önem arz etmektedir. Gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

