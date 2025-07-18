Çanakkale'de Arızalanan Minibüsten Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Arızalanan Minibüsten Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arızalanan bir minibüsün yol kenarında tutuşturması sonucu başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arızalan minibüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, A.Y. Keçikaya köyünde arızalanan minibüsünü yol kenarına çekerek, yardım bulmak için ilçe merkezine gitti.

Bu sırada alev alan minibüs yanmaya başladı. Daha sonra alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, sevk edilen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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