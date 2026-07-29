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Çanakkale'de arazi yangını

Çanakkale'de arazi yangını
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yangın çıktı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayvacık'a bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında, bir arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık Ahmetçe köyü kırsalında arazide çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edildiğini açıkladı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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