Çanakkale'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Evreşe beldesi ile Kocaçeşme köyü arasında meydana geldi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Evreşe beldesi ile Kocaçeşme köyü arasındaki tarlada anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
