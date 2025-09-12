Haberler

Çanakkale'de Altın Hırsızı Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evden 280 bin lira değerinde altın çaldığı öne sürülen zanlı jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Altınlar sahibine teslim edildi.

Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde oturan F.G'nin evinden altınların çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 280 bin lira değerindeki altını çaldığı öne sürülen zanlıyı kısa sürede tespit ederek yakaladı.

Altınları sahibine teslim eden ekipler, zanlıyı sorgulamak üzere jandarma komutanlığına götürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
