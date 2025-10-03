Haberler

Bir anda bastırdı! Çanakkale dolu yağışına teslim oldu

Bir anda bastırdı! Çanakkale dolu yağışına teslim oldu
Çanakkale'de akşam saatlerinde bir anda etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Çanakkale'de akşam saatlerinde dolu etkili olurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış yaklaşık 10 dakika sürdü.

Çanakkale'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

10 DAKİKA SÜRDÜ, HAYATI FELÇ ETTİ

Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşların da evlerine gitmekte zorlandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
