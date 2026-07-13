Gelibolu'da vefat eden Kore gazisi Raif Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 98 yaşında vefat eden Kore gazisi Raif Aydın'ın cenazesi defnedildi.

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Aydın'ın cenazesi, Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, daire müdürleri, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığı'na defnedildi.