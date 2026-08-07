Haberler

Böcek ilacı zehirlenmesi: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de böcek ilaçlaması sonucu 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan ev sahibi ve ilaçlama şirketi müdürü tutuklandı. Şirket çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuğun annesi hastanede tedavi görüyor.

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen böcek ilaçlamasıyla ilgili gözaltına alınan komşu ile ilaçlama şirketinin müdürü tutuklandı.

Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden ve komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle önceki akşam zehirlendiği ileri sürülen çocuğun ölmesi, annesinin de tedavi altına alınmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden ev sahibi Z.B, ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev sahibi ve şirket müdürü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı, önceki akşam eve geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulmuş, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüştü. Yusuf Talha, hava ambulansıyla sevk edildiği İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı