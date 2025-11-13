Haberler

Çanakkale'de 8 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynarken devrilen sabanın altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yunus Özdil için cenaze töreni düzenlendi. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalması sonucu ölen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Dün evlerinin yanındaki bahçede oyun oynadığı sırada üzerine saban (toprak sürmeye yarayan tarım aleti) devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yunus Özdil için köy camisinde tören düzenlendi.

Özdil'in babası İsmail Özdil burada taziyeleri kabul etti.

Yunus Özdil'in cenazesi burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Turhan Çokgezer, Derenti Köyü Muhtarı İsmail Kavak, çocuğun okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk
