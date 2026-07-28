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Ezine'de 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7'si çocuk 32 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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