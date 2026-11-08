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Çanakkale'de 650 rakımlı Dumanlı Dağı sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi.

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Çanakkale'de 650 rakımlı Dumanlı Dağı sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi.
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 650 rakımlı Dumanlı Dağı, sonbaharda sarı ve grinin tonlarına bürünen ormanıyla dronla görüntülendi. Yağlı boya tabloyu andıran manzara, fotoğraf tutkunlarına doğal fon oluşturuyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sonbaharın renklerine bürünen Dumanlı Dağı, dronla görüntülendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'ndaki ormanda renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbaharın renklerine bürünen ağaçlarda, sarı ve grinin her tonun bulmak mümkün oluyor. Yağlı boya tabloyu andıran görsel şölen, dronla görüntülendi. Dumanlı Dağı'ndaki sonbahar manzarası, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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