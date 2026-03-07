Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
"KB-76" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı."
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay