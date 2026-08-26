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Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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- Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botu "KB-76" ve sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik botta bulunan 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: AA
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