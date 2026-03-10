Haberler

Çanakkale'de 31 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi

Çanakkale'de 31 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Çanakkale'de valilik, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında toplam 31 yapının yıkımını gerçekleştirdi. İl merkezinde 14 ve Ayvacık ilçesinde 17 yapı yıkıldı.

Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 31 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamında, şubat ayı içinde il merkezinde 14, Ayvacık ilçesinde de 17 olmak üzere toplam 31 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlarla tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
