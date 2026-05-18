Çanakkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede üst kat ve çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 3 kişi ve bir kedi tahliye edilirken, 3 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Barbaros Mahallesi 19 Mayıs Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler üst kattaki daireye, ardından çatıya sıçradı.

Polis ekipleri, apartmanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Yangında apartmanda yaşayan 3 kişi ile bir kedi, ekiplerce tahliye edildi.

Yangın, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Apartmandaki 3 dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Aslan
