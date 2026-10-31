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Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay sancağı ilk kez törenle teslim edildi

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Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay sancağı ilk kez törenle teslim edildi
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Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı sancağının ilk tevcih töreni Nara Kalesi'nde gerçekleştirildi. Törende sancak, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim edildi.

Çanakkale'de, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı sancağının ilk tevcih töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nara Kalesi'nde düzenlenen törende tugay sancağı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim edildi.

Törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı ile askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA
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