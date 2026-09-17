Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ekiplerince Alçıtepe köyü yakınlarındaki kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce müşterek düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA