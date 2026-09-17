Haberler

Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ekiplerince Alçıtepe köyü yakınlarındaki kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce müşterek düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
Yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu yuttu! İçine bakılınca tutuklandı

Yakalanmayacağını düşünerek hepsini yutmuş! İçine bakılınca tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 1410'a çıktı, 6 bin 145 kişi hala kayıp

Felaketin boyutu her gün büyüyor! 6 bin 145 kişiden haber yok
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber, altında tüm hesapları değiştirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü
Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi öldü
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt