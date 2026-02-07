Çanakkale'de yaklaşık 2 metrelik yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir vatandaş, köy girişinde yürürken 2 metre uzunluğunda bir yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yaklaşık 2 metrelik yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çan ilçesine bağlı Hurmaköy'de yaşayan bir vatandaş akşam saatlerinde köy girişinde yürürken yol kenarın bir yılan olduğunu fark etti. Vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel