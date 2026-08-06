Çanakkale'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda, fiber karinalı lastik botta Sudan, Filistin ve Mısır uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ezine açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
"KB-57" botu tarafından düzenlenen operasyonda, Sudan, Filistin ve Mısır uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA