Haberler

Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de sahil güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu tespit ederek 13 göçmeni ve 2 kaçakçıyı yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen kabul merkezine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı mobil kıyı gözetleme aracı "DENİZ-102"de görevli ekipler, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botu tespit etti.

Harekete geçen "TCSG-6" ve "KB-119" botlarında görevli ekipler, Afganistan, Suriye, Irak ve Sudan uyruklu 6'sı çocuk 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

