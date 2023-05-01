Çanakkale'de 1 Mayıs kutlamaları yapıldı

Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki program ile kutlandı. Katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı ve yürüyüş gerçekleştirdi. Polis güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalara Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katıldı.

ÇANAKKALE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki program ile kutlandı.

Tertip Komitesi'nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 13.00'te başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından 'Hoşgeldiniz' anonsuyla karşılandı. Katılımcılar tarafından 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katıldı. Etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi.