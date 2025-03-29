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Çanakkale Boğazı, Yoğun Sis Nedeniyle Kapatıldı

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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğaz hattında, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 06.00 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey ve Güney'den giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı, Yoğun Sis Nedeniyle Kapatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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