Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri tek yönlü yeniden başladı
Şiddetli lodosun etkisinin azalmasının ardından Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tek yönlü olarak yeniden açıldı. Kuzey-güney yönündeki geçişlerin ise öğle saatlerinde başlayacağı bildirildi.
Kentte kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Lodosun etkisini artırması nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde saat 08.00 itibarıyla yeniden açıldı.
Transit gemi geçişlerinin kuzey-güney yönünde ise saat 12.00 itibarıyla yapılmaya başlanacağı öğrenildi.
