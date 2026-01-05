Haberler

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri tek yönlü yeniden başladı

Güncelleme:
Şiddetli lodosun etkisinin azalmasının ardından Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tek yönlü olarak yeniden açıldı. Kuzey-güney yönündeki geçişlerin ise öğle saatlerinde başlayacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı, şiddetli lodosun etkisinin azalmasıyla transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı.

Kentte kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Lodosun etkisini artırması nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde saat 08.00 itibarıyla yeniden açıldı.

Transit gemi geçişlerinin kuzey-güney yönünde ise saat 12.00 itibarıyla yapılmaya başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
