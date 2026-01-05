Çanakkale Boğazı'nda trafik normale döndü
Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle iki gün boyunca kapalı kalan Boğaz, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle trafiğe açıldı.
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle önceki gün çift yönlü olarak kapanan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, bu sabah saatlerinde normale döndü.
Çanakkale'de cumartesi ve pazar günü etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. 2 gün boyunca Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri yapılmazken, Çanakkale Boğazı cumartesi günü saat 12.20 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Lodosun etkisinin kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı güneyden saat 08.00, kuzeyden ise saat 09.00 itibarıyla gemi geçişlerine yeniden açıldı.