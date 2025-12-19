Haberler

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini kaybettikten sonra görüş mesafesi normale döndü ve boğaz trafiği ulaşıma açıldı. Ayrıca, durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de yeniden başladı.

BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini kaybetti. Görüş mesafesinin normale dönmesi üzerine boğaz trafiği saat 12.25 itibariyle tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan geçici olarak durdurulan Lapseki- Gelibolu feribot seferleri yeniden başladı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
500

