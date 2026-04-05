Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Tuzla'dan Hırvatistan'a gitmek üzere hareket eden Palau bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'ELBUS' isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-20', 'Kurtarma-16' ve 'Kurtarma-15' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
