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Çanakkale'de Arızalı Tekne Kurtarıldı

Çanakkale'de Arızalı Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik teknenin 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti.

Tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.

Kaynak: AA
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