Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu ile kurtarılarak Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde dün, 11 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
