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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 2 kişili tekne Kıyı Emniyeti botuyla kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenmeye başlayan 7 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi. İçinde 2 kişi bulunan tekne Lapseki'de emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

İçinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenmeye başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne Lapseki'de emniyete alındı.

Kaynak: AA
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