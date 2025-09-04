Çanakkale Boğazı'nda Sürüklendi, Kıyı Emniyeti Ekipleri Kurtardı

Haberler

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 16 metre boyundaki tekne, içerisindeki 3 kişi ile birlikte Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. KEGM-8 hızlı tahlisiye botu, teknik müdahalede bulunarak tekneyi Sütlüce'ye emniyetle yanaştırdı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

İçerisinde 3 kişi bulunan 16 metre boyundaki teknenin Sütlüce önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyetine bağlı KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

Tekne yedeklenerek Sütlüce'ye emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
