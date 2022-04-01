Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Haberler

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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na giden, 245 metre boyundaki Marşal Adaları bayraklı "Kudos" isimli petrol tankeri, Akbaş mevkisi önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Nazım Tur", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri ile Nene Hatun gemisi sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı, Köstence Limanı, Tanker, Gemi, Güncel, Haberler

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