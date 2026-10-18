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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne 2 kişiyle Lapseki'ye yedeklendi

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne 2 kişiyle Lapseki'ye yedeklendi
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Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınlarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik tekne, yedeklenerek Lapseki mevkisine yanaştırıldı. İçinde 2 kişi bulunan tekne için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınlarında 7 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Lapseki mevkisine yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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