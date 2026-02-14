Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Rusya'dan Sudan'a giden Malta bayraklı 'Santa Cruz' gemisi, Çanakkale Boğazı'nda arızalanarak Şevketiye Demir Sahası'na çekildi. Kıyı Emniyeti römorkörleri, geminin kurtarılması için bölgeye sevk edildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.
Rusya'dan Sudan'a giden 229 metre boyundaki Malta bayraklı "Santa Cruz" isimli geminin makinesi Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.
Kaptanın, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-21" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.