Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
İtalya'dan Tekirdağ'a giden Panama bayraklı konteyner gemisi 'MSC Gianna 3', Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti'nin römorkörleri gemiyi Karanlık Liman Demir Sahası'na çekti.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
İtalya'dan Tekirdağ'a giden, 201 metre boyundaki Panama bayraklı "MSC Gianna 3" isimli konteyner gemisinin makinesi Kumkale önlerinde arızalandı.
Kaptanın, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-17" ve "Kurtarma-18" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.