Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Karanlık Liman'a Çekildi

Rusya'dan Karabiga'ya giden ve makinesi arızalanan kömür yüklü ''Eternal Bright'' adlı Panama bayraklı gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Rusya'dan Karabiga'ya seyir halinde bulunan 225 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kömür yüklü "Eternal Bright" adlı geminin makinesi, Kepez önlerinde arızalandı.

Gemi, kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 ve Kurtarma-19 römokörleri gönderildi.

Gemi daha sonra kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
