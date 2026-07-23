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Çanakkale Boğazı'nda Tekne Arızası

Çanakkale Boğazı'nda Tekne Arızası
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 kişilik tekne, Kıyı Emniyeti'ne ait hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Eceabat İskelesi'ne çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 9 kişi bulunduğu tekne, yardım talebinin ardından tahlisiye botu ile yedeklenip Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 8,5 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 9 kişi bulunan tekne, tahlisiye botuyla Eceabat İskelesi'ne çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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