Haberler

Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Boğaz Trafiği Kapatıldı

Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Boğaz Trafiği Kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de etkili olan fırtına sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Feribot seferleri iptal edilerek, bazı seferler de gerçekleştirilemeyecek.

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan da 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.45 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı